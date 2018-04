Borten Moe fratrer som nestleder i Senterpartiet inntil saken om sex-meldingen som ble sendt til Navarsete er løst.



Han sier til NRK i dag at meldingen er dypt beklagelig, men at han ikke sendte den.



Navarsete sier til VG nå i kveld at det er trist at denne saken måtte gå så langt og at hun nå håper saken blir løst.