Helsebyråd, Tone Tellevik Dahl, sier nå blankt nei til å etablere et fristed for rusmisbrukere i Oslo.

Foreningen for en human narkotikapolitikk gikk denne uken ut i Dagsavisen med et forslag om å etablere et fristed langs Akerselva.



Forslaget fikk støtte fra Frp, men Tellevik Dahl sier til avisen at en opphopning av rusmisbrukere på et sted bare forsterker problemet og tiltrekker seg kriminalitet.