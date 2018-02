Nekter å hente dyr fra dårlige bønder

Det er et grep for å bedre dyrevelferden blant slaktegrisbønder, opplyser Nortura til NRK.



Tiltaket kommer etter at Mattilsynet ropte et varsku om dyrevelferden i fjor.



Landbruksminister Jon Georg Dale sier det er et av flere fornuftige tiltak. Han mener det er viktig med en enhetlig praksis sånn at de aktørene som ikke tilpasser seg lukes ut.