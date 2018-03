Russland nekter for at de hadde noe med giftangrepet mot den tidligere agenten Sergej Skripal og hans datter å gjøre.

Det sier den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov, som nå for første gang kommenterer anklagene fra Storbritannia.



I går slo statsminister Theresa May fast at nervegiften som skadet de to stammet fra Russland.