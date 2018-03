Nekter straffskyld for likskjending

Kvinnen ble funnet død i et hundebur i Skienselva i 2015, nesten tre år etter at hun ble meldt savnet. Funnet ble gjort etter at 37-åringen varslet politiet om drapet.



I følge mannen ventet han så lenge med å fortelle at han så ekssamboeren drepe moren med kniv, fordi han fryktet å bli sett på som medskyldig.