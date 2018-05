Harvey Weinstein vil nekte straffskyld for voldtekt og seksuelt misbruk mot to kvinner.

I ettermiddag meldte den amerikanske filmprodusenten seg for politiet, og kort tid senere bekreftet politiet at det er tatt ut siktelse mot 66-åringen.



Advokaten hans, Benjamin Brafman, avviste anklagene da han møtte pressen for få minutter siden.