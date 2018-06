Nektes innsyn i juridisk vurdering

Opposisjonen samt KrF har bedt regjeringen offentliggjøre vurderingene, etter at de fikk vite at de juridiske vurderingene slo fast at virksomhetsoverdragelse ville være i strid med EØS-lovgivningen.



Direktør Øyvind Juell sier til Dagbladet at det er vanling, naturlig og påkrevd å ikke gi ut slike vurderinger.