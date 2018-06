Nesten 70 millioner på flukt

68,5 millioner mennesker var på flukt fra vold og væpnet konflikt ved utgangen av 2017.



Det viser tall FNs høykommissær for flyktninger la fram tirsdag.



Økt antall

40 millioner av disse er på flukt i eget land. 28,5 millioner mennesker, tre millioner flere enn for ett år siden, er flyktninger.

- Årsakene er først og fremst situasjonen i Midt-Østen men også i deler av Afrika.

Mener flere må ta ansvar

- Alle land må være med på å ta sin del av ansvaret. Vårt mål er at disse menneskene igjen skal få et sted de kan kalle sitt hjem, sier seniorrådgiver i Flyktninghjelpen, Richard Skretteberg, til P4-nyhetene.





Flyktninghjelpen viser til at de aller fleste flyktninger oppholder seg i utviklingsland eller mellominntektsland. I Uganda bor det nå 1,4 millioner flyktninger. I Tyrkia 3,8 millioner. Men i de rikeste landene er viljen til å hjelpe blitt mindre.





- Vi har en negativ utvikling der rike land tar i mot færre asylsøkere og kvoteflyktninger og bevilger mindre penger til humanitært arbeid for mennesker på flukt. Det er et politisk klima som er blitt forsterket både i USA og i Europa, sier Skretteberg.





- Norge kan gjøre mer

Også Norge er en del av disse landene, mener han.





- Vi tar ikke et spesielt stort ansvar. Vi tar i mot en del kvoteflyktninger, et antall som helt åpenbart bør økes, sier seniorrådgiveren.





Flyktninghjelpen frykter nå at uviljen blant de rikeste landene skal smitte over på de landene som ikke har like store ressurser men som faktisk hjelper folk på flukt.





- Alle bør følge sine internasjonale forpliktelser og gi hjelp når de ser det store gapet mellom penger som gis og de store humanitære behovene, sier Skretteberg.