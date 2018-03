Nesten ingen stryker i Finnmark

Det viser tall P4 Nyhetene har fått fra Statens Vegvesen, som viser strykprosenten ved alle landets trafikkstasjoner.

Tre av ti stryker I gjennomsnitt strøk 28 prosent av alle 95.197 personene som gikk opp til førerprøve for førerkort klasse B i 2017.

Ved Hammerfest trafikkstasjon besto 93 prosent av kandidatene og ved Alta trafikkstasjon i Finnmark besto 92 prosent.

Trafikkstasjonene med høyest strykprosent er Notodden i Telemark og Risløkka i Oslo der henholdsvis 54 prosent og 58 prosent besto førerprøven i fjor.





Mange årsaker

- Det er ingen enkel forklaring på disse forskjellene, sier Lars-Inge Haslie i Vegdirektoratet.





Han tror årsaken til at strykprosenten er lavest i Hammerfest og Alta kan skyldes at de som bor der øver mer.





- Ulik tradisjon for og adgang til å øve privat kan være en forklaring. Erfaring gir at en er mindre utsatt for ulykker, sier Haslie.





Tilreisende

- Så har vi en utfordring med tilreisende kandidater. For eksempel vet vi at Notodden har unaturlig mange tilreisende kandidater som ofte kommer i kjøretøy som ikke er fra en godkjent trafikkskole. Da vet vi at disse ofte har gjennomført opplæringen ved en ikke godkjent trafikkskole, og de stryker mye oftere på oppkjøringen, sier Haslie.

Dette er noe også Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, ATL, peker på.





- Strykprosenten er høyest ved trafikkstasjoner hvor det kommer flere kandidater fra såkalte L-skoler, svarte kjøreskoler, sier styreleder i ATL, Per Ove Sercan Husevik.









Færre kandidater

- På små steder har en færre kandidater enn større steder, noe som vil påvirke strykprosenten. Det gir større utslag dersom det er noen flere som ikke består et år, sier Haslie.





Han tror også trafikktetthet kan være noe av forklaringen.







- Men hvis vi ser på alle tallene så stemmer ikke det. Da ville jo for eksempel Bergen ha ligget høyere på andelen stryk. Kjører du i tett trafikk er du nesten fritatt for å velge fart fordi farten velges av trafikken rundt deg mens hvis du kjører med lite trafikk blir feilene dine mye mer tydelige, forklarer Haslie.





Trafikkstasjonene med høyest strykprosent i 2017:



Notodden 46 prosent Risløkka 42 prosent Kristiansand 38 prosent Mandal, Drøbak, Flekkefjord 36 prosent Brekstad 36 prosent

Trafikkstasjonene med lavest strykprosent i 2017: