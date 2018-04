New York Times vant Pulitzer-prisen for Weinstein-saken

New York Times vant i kveld Pulitzer-prisen for Harvey Weinstein-saken.

Flere kvinner sto i fjor frem i avisen og fortalte at Hollywood-mogulen hadde forgrepet seg på dem gjennom flere tiår.



Samme avis og Washington Post vant også pris for sine saker om Donald Trump og de mulige Russland-forbindelsene.



Pulitzer-prisen regnes for å være den mest prestisjetunge prisen for journalistikk og litteratur.