NHO frykter at handelskrigen mellom USA og Kina vil få store konsekvenser for norsk industri.

I går ble handelskrigen trappet opp mellom de to nasjonene og norsk økonomi kan også rammes.



Direktør i Norsk Industri Knut E. Sunde sier til Dagens Næringsliv at handelskrigen kan få konsekvenser for mange norske industribedrifter og at dette blir en stor test av EØS avtalen.