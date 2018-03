NHO-sjef Kristin Skogen Lund sier klart nei til forslaget om at ansatte skal få pensjon fra første krone.

LO stiller dette som krav, men må trolig gå til streik for å få det til, skriver Klassekampen.



Skogen Lund har tro på at hun og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen vil klare å enes om en AFP-løsning i tariffoppgjøret.



Samtidig ber hun om at LO holder fingrene vekk fra pensjonsordningene i bedriftene.