NHO-topp mener norsk ungdom er bortskjemte

Norsk ungdom er blitt så bortskjemte at det er blitt et stort samfunnsproblem.

Det sier NHO-topp Stein Lier-Hansen, som mener ytelsene fra det offentlige og fra foreldre er så gode at de unge slipper å ta seg jobb.



Blant annet viser han til norsk ungdom som ikke orker å plukker jordbær, og at det ofte er svensker som serverer øl og mat på utestedene.



Dette er ikke bærekraftig i lengden, sier næringstoppen til VG, og tar nå til orde for å stramme inn offentlige ytelser.