Ni og et halvt år for Tostrup Bråten-drapet

En 33 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i ni og et halvt år for drapet på 23 år gamle Egil Tostrup Bråten i Oslo i 2002.

Det er ett år mindre enn dommen fra tingretten.



Bråten ble funnet med stikkskader utenfor hybelen sin og døde kort tid etter av skadene. Først 14 år etter drapet ble to menn pågrepet.



Mannen som nå er dømt har erkjent drapet, men ikke at det var forsettlig.



Den andre ble dømt til tre års fengsel for forsøk på grovt ran med døden til følge.