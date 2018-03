Politiet sendte ut mannskap på snøskutere til Kosadalsnuten på Hardangervidda etter at en nødsender ble utløst i området i ettermiddag

Luftambulansen ble også sendt til stedet, og har kommet i kontakt med turfølget som sendte ut nødsenderen.



De hadde utløst den uten at de selv visste om det, og politiet melder at alt er ok.