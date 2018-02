I en måling Ipsos har gjort for Dagbladet svarer 40 prosent at Solberg egner seg best som statsminister, mens 14 prosent svarer Støre.



Dermed faller Støre fra 26 prosent i september i fjor.



Partisekretær Kjersti Stenseng sier til avisen at det er naturlig at et valgnederlag preker slike målinger og at de nå ser frem mot kommunevalget.