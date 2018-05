Helseministeren i landet opplyser at 26 personer til nå er bekreftet døde, melder nyhetsbyrået Ap. I tillegg er 21 personer er bekreftet smittet av det dødelige viruset, mens 20 mistenkes for å ha sykdommen.



Neste uke skal en ny ebola-vaksine testes ut i Kongo, i håp om at den kan stanse utbruddet.