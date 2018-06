To stortingsrepresentanter fra Frp nominerer USAs president Donald Trump til Nobels fredspris etter toppmøtet med Nord-Koreas leder i går.

Per-Willy Amundsen sier til NRK at det som skjer nå er historisk og kan sikre verdensfreden en tid fremover. Han tror det å sende et tydelig signal ved å gi Trump fredsprisen kan bidra til at prosessen gir gode resultater.