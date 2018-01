Nord-Korea har sagt ja til samtaler

Nord-Korea har takket ja til tilbudet fra Sør-Korea om å møtes for samtaler på høyt nivå til uken.

Det opplyser Sør-Koreas forsvarsdepartement.



De sier de to nabolandene skal diskutere Nord-Koreas mulige deltakelse i vinter-OL i Pyeongchang, og andre temaer av gjensidig interesse for å styrke de koreanske båndene.



Forslaget fra sør om å møtes kom etter at Nord-Koreas leder Kim Jong-un anla en mer forsonende tone mot naboen i sin nyttårstale.