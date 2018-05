Nord-Korea kritiserer USA før toppmøte

Nord-Korea reagerer på USAs uttalelser om at det er politisk press og sanksjoner som har fått nordkoreanerne til forhandlingsbordet.

En talsperson for det nordkoreanske utenriksdepartementet sier til det statlige nyhetsbyrået KCNA at uttalelsen er et ønsket provokasjon fra USAs side.



Sør- og Nord-Korea inngikk nylig en historisk fredsavtale etter flere tiår i krig.



Trump og Jung-un skal etter planen møtes seinere denne måneden eller tidlig i juni der målet er forsoning og atomnedrustning.