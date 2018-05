Nord-Korea varsler at de nå legger ned et atomanlegg.

Det statlige nyhetsbyrået i landet melder at Nord-Korea vil starte å demontere et anlegg allerede før det planlagte toppmøtet mellom Kim Jong-un og USAs president Donald Trump om én måned.



Det er foreløpig uklart hva slags anlegg det dreier seg om.



Nedleggelsen av anlegget skal markeres med en seremoni om rundt to uker.