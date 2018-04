Nord-Korea stiller klokken lørdag

De går da tilbake til samme tidssone som Sør-Korea, opplyser landets nyhetsbyrå Yonhap.



Nord-Koreea skiftet tidssone i 2015 og har siden da ligget 30 minutter etter nabolandet.



Men under møtet mellom lederne i nord og sør forrige uke, skal Kim Jong-un ha sagt at det var "hjerteskjærende" å se de to klokkene som hang på veggen vise forskjellig tid.

Så fra lørdag blir det altså oppmykning og samhandling også på det punktet.