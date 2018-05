Stadig mer tyder på at toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jung-un blir avholdt som først planlagt 12. juni.

Nå melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap at den tidligere etterretningssjefen i Nord-Korea, Kim Yong-chol er på vei til Washington.



Han anses som Kims høyre hånd, og skal i Washington ha samtaler med amerikanske tjenestenmenn.



Dette er nok et ledd i forberedelsene for toppmøtet.