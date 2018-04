Nordlandsbanen vil ikke bli åpen for trafikk igjen før tidligst fredag etter raset tre mil nord for Mosjøen i går, det opplyser Bane NOR.

Dårlig adkomst gjør at de vurderer å bygge en anleggsvei for å frakte inn masser og materialer for å gjenoppbygge sporet.



Men rasstedet skal først sikres, ryddes og renskes opp, og noe som, ifølge Bane Nor er et omfattende arbeid.