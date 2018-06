To personer er varetektsfengslet i Nord-Troms tingrett, siktet for grov narkotikakriminalitet. Ifølge Nordlys dreier det seg om to Tromsø-advokater.

Politiet er tilbakeholdne med opplysninger i saken, og vil ikke si noe mer enn at to personer er fengslet i to uker med full isolasjon.



Det er uklart hvordan de to stiller seg til siktelsene.