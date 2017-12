En 35 år gammel norsk statsborger er dømt for å drept sin mor i Strømstad i Sverige i september i år.

Uddevalla tingsrätt har konkludert med at mannen var psykotisk, hadde et forvrengt bilde av virkeligheten og delvis nedsatt innsikt i gjerningsøyeblikket, og har dømt 35-åringen til tvunget psykisk helsevern, melder Sveriges Radio.



I tillegg til drapet, er mannen også dømt for likskjending.