Nordmann skadd i mulig haiangrep

En 54 år gammel nordmann er lagt inn på sykehus i Thailand etter at han trolig ble angrepet av en hai.

Werner Danielsen fra Møre og Romsdal var ute og svømte ved en strand i Hua Hin utenfor Bangkok da det man antar var en hai slo til.



Han forteller til NTB at han var rundt 100 meter fra land da den hogg tak, tok tre jafs og forsvant.



Heldigvis klarte den ikke å bite over selve fotbladet, men Danielsen sier han har knust så mange bein i foten at alt er løst utenom stortåa.



Nordmannen må trolig ligge på sykehus i minst en uke til.