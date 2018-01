En nordmann befant seg på hotellet i Afghanistans hovedstad Kabul, der seks personer ble drept i et væpnet angrep i går.

Det opplyser Utenriksdepartementet.



Den norske statsborgeren er brakt i sikkerhet, men det er ikke kjent om vedkommende er skadd.



Fire angripere stormet hotellet i går kveld, og først etter 12 timer ble det bekreftet at angrepet var over og at de fire var drept.