Nordmenn betaler mer for bruk av mobildata enn alle våre nordiske naboer.

I Finland har folk ofte ubegrenset databruk og betaler rundt 150 kroner i måneden. Mens nordmenn i snitt bruker 2,3 GB og betaler 224 kroner.



Finn Myrstad i Forbrukerrådet sier til NRK at norske mobilseskap tar seg svært godt betalt og at det skyldes for lite konkurranse.