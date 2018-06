Tall fra OECD viser at vi i gjennomsnitt har 14,8 sykedager i året, mens Sverige ligger på 11,9 og danskene på 8,5, skriver VG.



Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen sier det ikke betyr at nordmenn er mer syke, men at det er nødvendig med debatt om den norske sykelønnsordningen.