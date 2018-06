Nordmenn med fetere feriebudsjett

Nordmenn planlegger å svi av mer penger på årets sommerferie, enn de har gjort de siste årene.



I snitt planlegger hver husstand å bruke 22 090 kroner på ferien, det er 12 prosent mer enn i fjor, ifølge en undersøkelse DNB har gjennomført.

Til sammen svir vi av 52,5 milliarder kroner på sommerferien i år. Etter at nordmenn de siste to årene har redusert sommerferiebudsjettet, ser det nå ut til at folk har fått bedre råd, sier forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmæl.

- Og når den er lav, vil folk bruke mer penger. Og er det noe folk elsker å bruke penger på, er det ferie.

Og det er også helt greit å prioritere å bruke en del penger på ferie, mener forbrukerøkonomen. Tallene deres viser samtidig at tre av fem legger årets sommerferie til Norge.

- Det henger trolig sammen med at det har vært en så god start på sommeren, med sol og varme. Og at nordmenn ferierer i Norge, gjør at pengene blir her i landet. Og det er positivt for norsk økonomi, sier Sandmæl.