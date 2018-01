Nato-landene har forpliktet seg til å bruke to prosent av BNP på forsvar i 2024.



I et brev til Stortinget skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at regjeringen vil bruke 1,56 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar i år før det vil ned på 1,5 prosent i 2020, melder VG.