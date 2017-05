Norge er dyrest for de med «dårlige vaner»

Det er dyrt å kose seg ute i Oslo.

Det slås nok en gang fast i kartleggingen Deutsche Bank har gjort på ulike varer og tjenester i 47 byer over hele verden.

Hvert år publiserer Deutche Bank en oversikt over hvor det er dyrest og billigst å oppholde seg i verden. I årets utgave har de også tatt med hvilke byer som er best å bo i.

Oslo er suverent den dyreste byen å bo i for folk med det Deutche Bank kaller for «dårlige vaner». I begrepet legger de inntaket av alkohol og sigarettforbruk.







Norge ruver også på toppen når det kommer til prisen for en øl på et utested, og for en middag for to på en italiensk restaurant.



LES OGSÅ: Se «Game of Thrones»- Hivju uten skjegg!

Billig affære er dyr Philippinene, Indonesia og Malaysia er landene å dra til dersom du vil ha en billig date. I Norge og Oslo er selv en billig affære dyr. Dyrest er Zürich i Sveits.

Til tross for at folk i Oslo ligger på åttende plass i oversikten over hvor man tjener mest, er Norges hovedstad vendens nest dyreste byen å bo i. Til tross for at folk i Oslo ligger på åttende plass i oversikten over hvor man tjener mest, er Norges hovedstad vendens nest dyreste byen å bo i.