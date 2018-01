Norge får vetorett om Storbritannia i EØS

EU og Storbritannia vil at EØS-avtalen skal fortsette å gjelde for britene i overgangsperioden etter brexit, men skal britene nyte godt av de rettighetene avtalen gir dem i Norge, må de ha norsk samtykke. Det melder NTB.

I morgen vedtar EUs ministerråd det formelle mandatet for forhandlingene om en overgangsperiode.



Et hovedkrav fra EUs side er at Storbritannia i denne perioden skal være bundet av EU-retten i sin helhet.