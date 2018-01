Norge er fortsatt for dårlig rustet til å takle en ny katastrofe.

Det er konklusjonen til ti forskere som har gransket rikets sikkerhetstilstand i tre år for å se om vi har lært nok etter 22. juli-terroren.



50 personer med nøkkelroller innenfor samfunnssikkerhet og beredskap er intervjuet, og konklusjonen er at det fortsatt er for dårlig samarbeid mellom de forskjellige etatene, melder TV2.