Norge knust på 50 km

Martin Johnsrud Sundby ble beste norske på en femteplass. Hele 2 minutter og 43 sekunder bak finske Ivo Niskanen som vant. Hans Christer Holund kom på femteplass.



Norge var med i bronsekampen, men klarte heller ikke å sikre den medaljen.





– En beinhard femmil

Trener Tor Arne Hetland sier til P4 etter løpet at de norske guttene ikke var gode nok i dag.





– Det var en beinhard femmil i dag. Guttene var i posisjon i starten, men når Niskanen slo til så var ikke de norske guttene gode nok, sier Hetland.





– Vi gikk med de fire guttene vi hadde, og de synes jeg gjorde en god innsats, men dessverre var det ikke nok til å få medalje.





– Fenomenalt OL

- Dette er vel egentlig det første "skuffet"-intervjuet vi gjør her. Hvordan oppsummerer du OL?



– Det har vært et fenomenalt OL for de norske guttene. De har levert medaljer på samlebånd, så vi drar hjem ganske fornøyd og med et smil om munnen, men vi skulle jo gjerne hatt en medalje på femmila, innrømmer Hetland.





Nå reiser de norske gutta hjem for å avslutte world cup.