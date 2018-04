Norge på verdenstoppen i tarmkreft

I en pressemelding kommer det frem at forbedringen skyldes både bedre behandling og bedre diagnostisering. I Norge er derimot situasjonen annerledes.

– Norge har fulgt en annen utvikling enn de fleste andre europeiske land, ved at flere og flere blir rammet av tarmkreft her i landet, sier forsker ved Kreftregisteret, Geir Hoff, til P4 Nyhetene.

Ingen vet hvorfor

I løpet av de siste 40 til 50 årene har forekomsten av tarmkreft nesten tredoblet seg i Norge.

Hoff kaller det ubehagelig, fordi forskerne ikke klarer å finne ut hvorfor det er sånn.





Tarmkreft blir ofte omtalt som en livsstilsykdom, men vi vet likevel lite om årsakene til at sykdommen bryter ut, forteller han.

– Vi vet heller ikke hva forskjellen i levesett er mellom Norge, Sverige og Danmark. Selv om de to sistnevnte er land som har hatt en helt annen utvikling når det kommer til tarmkreft enn her i Norge, sier Hoff.

– En litt glemt kreftform

Kreftforeningen opplever at tarmkreft får lite oppmerksomhet, sammenlignet med for eksempel prostata- eller brystkreft. Dette til tross for at flere nordmenn rammes av tarmkreft.

– Det er en litt glemt kreftform, som nok for mange fortsatt oppleves som litt tabubelagt, sier fungerende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei til P4 Nyhetene.

Fra neste år blir det også i Norge innført screening for alle fra og med det året man fyller 55 år. Det er en ordning som Opdalshei har store forventninger til.

– Jeg håper den skal gjøre det lettere å snakke om tarmkreft, i tillegg til at sykdommen blir oppdaget tidligere slik at behandlingen blir bedre og mer skånsom, sier han.

Nedgang skyldes mer enn screening

De landene i Europa som har størst nedgang i dødelig tarmkreft, ser ut også ut til å ha størst grad av screening.





Samtidig sier ikke datagrunnlaget i artikkelen noe om hvorfor utviklingen har vært så positiv mange steder. Hoff i Kreftregisteret tror derfor ikke det at vi nå får screening også i Norge vil løse gåten.





Han mener det er flere faktorer som spiller inn.





– De positive endringen vi ser over tid har mange årsaker. Bedre livsstil, sunnere kosthold og det at færre røyker nå enn før, spiller også en betydelig rolle, sier Hoff.