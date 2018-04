Norge rammet av helsehackere

De viser til en rapport fra nettsikkerhetsselskapet Symantec. Der heter det at

gruppen, som kaller seg Orangeworm, angriper alle slags datamaskiner i helsesektoren, både røntgen- og MR-maskiner, og maskiner som behandler pasientdata.



Så langt tyderdet meste på bedriftshemmeligheter og persondata er et større mål enn å manipulere de medisinske maskinenes funksjon.



Nasjonal sikkerhetsmyndighet opplyser at de ble kjent med rapporten før helgen.

De sier at rapporten ikke har sammenheng med det store angrepet mot Helse Sør-Øst tidligere i år. Der mistenker PST at en fremmed stat står bak.