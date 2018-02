Norge sender over 6000 doser astamedisin til OL

Norge sender over 6000 doser astmamedisin til OL i Pyeongchang.

Det er langt mer enn Sverige, og hele ti ganger mer enn det Finland tar med seg.



Ingen av nabolandene tar eksempelvis med seg forstøverapparat, mens Norge tar med seg 10, viser en undersøkelse NRK har gjort.



Olympiatoppen sier de forstår at dette høres mye ut, men forsvarer likevel bruken, og presiserer at dosene ikke bare er ment for utøverne.