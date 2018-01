Norge slått ut av EM

Landslagsjef Christian Berge og Børge Lund under kampen mellom Sverige og Norge i Arena Zagreb. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Norge var to mål unna å komme seg til semifinale i håndball-EM da de slo Sverige 28-25 i kveld.

De norske håndballgutta måtte vinne med minst fem mål, samtidig som Frankrike måtte slå Kroatia, for at Norge skulle ta seg til semifinale.



Men i skjebnekampen ble det kun tremålsseier for de norske gutta.