Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi følger like etter Island og Sveits.



Prisnivået i Norge er 43 prosent over det gjennomsnittlige nivået i Europa.



Norge og Island skiller seg ut med et spesielt høyt prisnivå på alkohol og tobakk.



Albania, Makedonia og Bulgaria skiller seg ut som de billigste landene.