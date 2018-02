Norge vant dramatisk stafett

Marit Bjørgen jubler sammen med Ragnhild Haga, Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen etter at de norske jentene sikret OL-gull. Foto: NTB scanpix

Marit Bjørgen leverte en knallsterk avslutning på fjerdeetappen, og sikret de norske langrennsjentene et etterlengtet stafettgull.

Bjørgen forsøkte å rykke fra Stina Nilsson og Sverige i den siste motbakken, men klarte ikke å lage en avgjørende luke. Dette førte til at stafetten ble nervepirrende helt inn på oppløpet. De siste to hundre meterene gikk derimot mesterskapsdronningen fra Norge det hun var god for, og Nilsson klarte ikke å henge med.

Dermed ble det gull til Norge, mens Sverige tok sølv. Russland ble nummer tre, og kom i mål 43 sekunder bak Norge.

Norsk sprekk i andreetappen

Førsteetappen gikk greit for Norge, og Ingvild Flugstad Østberg gjorde jobben. Ved veksling hadde hun skaffet Astrid Uhrenholdt Jacobsen en luke på over 20 sekunder til både Finland og Sverige.







Avslutningen sto til gull Det var heldigvis Norge som hadde den mest formsterke løperene på tredje, og neste siste, etappe.

Haga gjorde en imponerende innhenting av forspranget, og sørget for å sende Marit Bjørgen ut på siste, og avgjørende, etappe likt med Sverige sin Stina Nilsson. Dermed sto duellen mellom Norge og Sverige, og det holdt seg spennende helt inn til mål.

Der parkerte Bjørgen Nilsson på oppløpet, og skøytet Norge inn til gull!

Uhrenholdt Jacobsen gikk på en solid smell, og plutselig var det Sverige og OUR (løpere fra Russland) som hadde teten. Ragnhild Haga måtte veksle ut på en fjerdeplass hele 30 sekunder bak svenskene.

Etter andre etappen så det derimot mørkt ut for Norge.