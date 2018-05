Norge videre til finalen

Alexander Rybak sang Norge videre fra semifinalen i Eurovision Song Contest i Lisboa torsdag kveld.

Dermed blir låta "That's How You Write A Song" en av finalelåtene i den store finalen lørdag.

- Etter mange uker med forberedelser er det deilig å endelig vise Europa hva vi har å by på. God følelse, sa Rybak selv etter opptredenen.







GREEN ROOM: Alexander Rybak koste seg i Green Room etter sin opptreden. Her blir han intervjuet av en av de portugisiske programlederne. Foto: NRK

- Salen kokte

- Rybak gjorde en kjempegod opptreden, sier lederen i den norske Melodi Grand Prix-klubben, Morten Thomassen, til P4.

Han var i salen under hele semifinalen og blant publikum var det full jubel når Rybak var ferdig med sin opptreden.

- Hele salen kokte og folk danset med, forteller Thomassen.

Falt på oddsen

Men Norge falt fra en andre til en femteplass hos bettingselskapene etter opptredenen. Låta har siden tirsdag ligget på andreplass, bak Kypros, med en odds på mellom fire og fem.

Det er fortsatt Kypros som er klar favoritt hos bettingselskapene til å vinne sangkonkurransen. Torsdag kveld følges landet av Israel, Frankrike og Litauen før Norge. De som på torsdag kveld satte penger på norsk seier vil få igjen rundt 15 ganger innsatsen dersom Norge vinner finalen.