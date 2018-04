Norges eldste fallskjermjeger døde i ulykke

Det var tidligere marine- og spesialjeger Bjørn Arvid Bjørnø (83) som mistet livet i fallskjermulykken i Tønsberg søndag.



Det skriver politiet i Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

«Politiet bekrefter at det var den 83 år gamle Bjørn Arvid Bjørnø fra Horten som omkom i en fallskjermulykke på Jarlsberg flyplass søndag 29. april. Navnet frigis i overensstemmelse med de pårørende»,skriver politiet.

Bjørnø var en av grunnleggerne av Forsvarets spesialkommando (FSK) i 1982, og han var ifølge VG regnet som verdens eldste fallskjermjeger.

– Forberedelsene må man aldri slurve med. Jeg er nøye med detaljene og pakker alltid skjermen selv. Hoppingen må aldri bli rutine, for du har rett i at det er langt ned, sa Bjørnø til lokalavisen Gjengangeren, i forbindelse med at han fylte 80 år i 2014.

Han ble også spurt om hvordan han holdt seg så ungdommelig.

– Jeg prøver å tenke positivt og er vel det man kan kalle «ung i hodet», sa en smilende jubilant til journalisten.

Tønsberg fallskjermklubb la søndag kveld ut følgende informasjon på sin Facebook-side:

«Det er med stor sorg at vi mottok meldingen om at ulykken vi hadde her på Jarlsberg tidligere i dag fikk det verst tenkelige utfallet. Vi har mistet et kjært og langvarig medlem i klubben og han kommer til å bli dypt savnet. Akkurat nå går våre tanker til hans ektefelle og øvrig familie. Vi kommer tilbake senere med mer informasjon om når vi holder minnestund, som vil bli her på Jarlsberg. Ta vare på dere selv og hverandre.

Hilsen styret og ledelse i TøFSK»