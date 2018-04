En norsk kvinne er fengslet i Kina, mistenkt for å ha smuglet norsk laks inn i landet.

Kvinnen risikerer nå ti års fengsel etter å angivelig ha smuglet laks for 765 millioner kroner, skriver ilaks.no.



Kvinnen har et selskap i Shanghai, og av kinesiske medier omtales hun som en leder for en smuglerliga.