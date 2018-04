Norsk kvinne narkotiltalt i Spania

En norsk kvinne risikerer flere års fengsel i Spania for å være en del av et kriminelt nettverk som smuglet kokain fra Sør-Amerika til Lanzarote.

Det skriver VG.



I april 2016 ble ti personer pågrepet på Kanariøyene mistenkt for å ha deltatt i smuglingen av 49 kilo kokain.



Den norske kvinnen er blant annet tiltalt for å ha hatt ansvaret for sikkerhet og overvåking under planleggingen av smuglingen.



Det er ventet dom i saken denne uken.