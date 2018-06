217 tonn olje lakk ut fra et hull i den norskeide oljetankeren Bow Jubail etter et uhell ved kaia i Rotterdam i går.

Havnemyndighetene i Rotterdam sier det kommer til å ta dager eller uker før all olja som lakk ut fra den norske tankeren er fjernet.



Selskapet Odfjell beklager oljelekkasjen, og skriver i en pressemelding at de bistår nederlandske myndigheter for å begrense skaden.