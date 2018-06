En norsk statsborger i 40-årene er siktet for å ha skutt og drept to personer på en kaffebar i Bosnia i 2014.

Norsk politi har nå tatt over saken, opplyser Sør-Øst politidistrikt til Dagbladet.



Mannen, som for tiden sitter fengslet i Norge for familievold, ble i september 2015 frikjent for dobbeltdrapet i bosnisk tingrett. Men frifinnelsen ble senere opphevet i en høyere instans.