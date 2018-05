Norsk syriafarer vil hjem

I et håndskrevet brev forteller kvinnen at hun befinner seg i en flyktningleir nordøst i Syria, og at hun frykter å bli tvangssendt tilbake til IS, skriver Klassekampen.



UD opplyser på generelt grunnlag at de har svært begrensede muligheter for å yte noen form for bistand til norske borgere som reiser inn eller oppholder seg i Syria.