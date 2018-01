En unggutt fra Hedmark er sikta for utpressing av flere bedrifter i USA og Russland for mellom 200.000 og 300.000 kroner.

Gutten, som er under 18 år, skal ha ødelagt flere nettsider og krevd penger for å rette det opp igjen. Oppgjøret var i den digitale valutaen bitcoin, melder NRK.



Opprullingen av saken startet da et reisebyrå i Florida i USA ble utsatt for massive angrep mot sine servere.